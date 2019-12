Incidente a Massimina: si ribalta con l’auto e innesca carambola con quattro vetture

Una maxi carambola che ha coinvolto cinque vetture. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 14:30 di giovedì 5 dicembre all’altezza del civico 74 di via del Casale Lumbroso, a Massimina. Due i feriti. Sul posto sono quindi intervenute diverse pattuglie del XII Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e per ricostruire dinamica del sinistro, oltreché per la per messa in sicurezza dell'area e la regolazione della viabilità.

Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti, un uomo di 86 anni alla guida di una Lancia Ypsilon avrebbe perso il controllo dell'auto che nel ribaltarsi ha colpito altre quattro vetture in transito.

A seguito dell'urto tra i vari veicoli è stata abbattuta anche una palina segnaletica della fermata bus. L'uomo alla guida della Lancia è stato trasportato all'ospedale al San Camillo, in codice rosso ma cosciente.

Nell'incidente è rimasta ferita anche la conducente di uno dei veicoli urtati, alla guida di una Citroen C3. La 53enne è stata quindi trasportata all'Aurelia Hsopital, anche lei in codice rosso ma non sembra in pericolo di vita.

Causa la presenza di numerosi detriti sulla sede stradale e per consentire i rilievi, i ‘caschi bianchi’ hanno dovuto chiudere la via per il tempo strettamente necessario all’intervento.