Incidente a Ponte Milvio: si scontrano auto e scooter, due feriti

Incidente stradale a Ponte Milvio. Ad impattare fra di loro uno scooter ed un'auto. Due i feriti, un uomo ed una donna, trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 8:00 di venerdì 17 ottobre in via dei Robilant, altezza largo Maresciallo Diaz. Qui un Honda Integra ed una Volkswagen Polo si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio conducente e passeggero dello 'scooterone', un uomo ed una donna trasportati entrambi al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, lei in codice rosso, lui con un triage giallo.

Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Poco dopo, intorno alle 10:30, i vigili urbani hanno accertato un secondo incidente stradale, avvenuto in questo caso all'incrocio fra la via Appia Antica e la via Ardeatina, poco distante dal Sepolcro di Priscilla. A scontrarsi una moto ed una bici. Ad avere la peggio il ciclista trasportato in codice giallo all'ospedale San Giovanni dall'ambulanza del 118. Illeso il motociclista, fermatosi a prestare i primi soccorsi.