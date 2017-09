Incidente a Prati Fiscali: scontro auto-scooter, un ferito

Si sarebbe lanciato dalla sella dello scooter per evitare l'impatto con la vettura con la quale si stava scontrando. A rimanere ferito un uomo di 68 anni, coinvolto in un incidente stradale verificatosi poco dopo le 11:00 di questa mattina su via dei Prati Fiscali, nel III Municipio Montesacro.

Incidente via dei Prati Fiscali

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente della Kia R10, il 68enne alla guida dello scooter è stato prima medicato sul posto dal personale dell'ambulanza del 118 intervenuto in zona Conca d'Oro, e poi accompagnato in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.