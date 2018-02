Investe ragazzo sulle strisce a Centocelle poi fugge, caccia ad auto pirata

E' caccia ad un'auto pirata che, la sera del 16 febbraio, ha investito un ragazzo all'altezza di via dei Platani, a Centocelle. E' successo tutto intorno alle 20, circa, al civico 141. Un'auto, grigio scura secondo i testimoni, ha centrato in pieno il pedone sulle strisce pedonali sbalzandolo per diversi metri sull'asfalto. Quindi la fuga verso via delle Sequoie.

Tra i primi a prestare soccorsi al giovane pedone anche Daria che a RomaToday racconta: "Passeggiavo lì con la bicicletta. Ho sentito un grande 'botto', non ho fatto neanche in tempo a vedere il modello dell'auto per quanto andava veloce. Mi sono subito precipitata sul ragazzo, sorreggendogli la testa per cercare di mantenerlo cosciente".

Allertati da altre persone che transitavano su via dei Platani, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno soccorso il pedone per poi trasferirlo in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata con un forte trauma cranico. E' grave, ma non pericolo di vita. Resterà monitorato in ospedale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e per i rilievi scientifici. La zona è coperta da un paio di telecamere, sia su strada che esterne ad una banca. Sempre che fossero attive. Sui social i residenti cercano di ricostruire l'identikit dell'auto in fuga. Si tratterebbe di un'auto grigio scura. Si indaga per risalire al pirata della strada.