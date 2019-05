Velletri, scontro tra un'auto e un pulmino che trasportava disabili: tre feriti

Incidente stradale ieri pomeriggio sulla via dei Laghi. Intorno alle 15, al chilometro 17,100, lungo una curva, lo scontro tra un'auto, una Toyota Yaris guidata da una 40enne, e un pulmino che trasportava sei disabili di una casa famiglia di Velletri. Nell'impatto la Yaris è finita contro il guard rail. Grande lo spavento ma, per fortuna, le ferite riportate dai coinvolti sono risultate tutte di lieve entità.

La donna al volante dell'auto, insieme a due degli adulti disabili presenti sul furgoncino, sono stati trasportati in ospedale in codice verde, con qualche escoriazione. Sul posto i carabinieri di Genzano e la polizia stradale di Albano a effettuare i rilievi del sinistro. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Effettuati sui conducenti tutti gli esami tossicologici di rito.