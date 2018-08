Scontro tra camion e due auto: 2 feriti, uno è grave

Incidente all'altezza del chilometro 11 di via dei Laghi, a Rocca di Papa, dove un camion si è scontrato con due auto per cause ancora da appurare dalla Polizia Stradale di Albano presente sul posto per i rilievi scientifici e le indagini. Due i feriti, di cui uno grave.



Secondo una prima ricostruzione, il conducente del camion Iveco ha perso il controllo scontrandosi frontalmente contro una Toyota Yaris e poi contro una Opel.



Ferito grave un uomo a bordo della Toyota, trasportato in eliambulanza al policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Ferita anche la donna a bordo dell'Opel, trasportata in ospedale a Frascati in codice giallo. La strada è stata chiusa fino alle 18.