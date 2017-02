Incidente in via dei Laghi, scontro tra 2 auto: gravi i conducenti estratti dalle lamiere

Brutto incidente stradale oggi 13 febbraio, all'altezza del chilometro 15,400 in via dei Laghi a Rocca di Papa. Lo schianto è avvenuto, per cause ancora da precisare alle 15:30, tra una Smart e una Lancia Y. Immediati i soccorsi.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco e il personale del 118. I pompieri prontamente intervenuti hanno provveduto ad estrarre i due conducenti ed un cane dalle lamiere e affidarli alle cure mediche del personale medico. I due, un uomo di 34 anni e una donna di 39, sono stati trasportati all'ospedale con l'elisoccorso in codice rosso. Sul posto presenti l'Autorità competenti per i rilevi del caso.

