Incidente via dei Gordiani, perde il controllo della moto: morto 48enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi nella zona di Villa De Sanctis. Un uomo di 48 anni, G.P. le sue iniziali, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via dei Gordiani all'altezza del parco di Villa De Sanctis.

L'uomo era alla guida di un'Honda quando, poco prima delle 17.30, per motivi in corso d'accertamento ha perso il controllo della sua moto. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Inutili i tentativi dei soccorittori di rianimarlo: per diversi minuti è stato praticato il massaggio cardiaco, senza però ottenere risultati.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli uomini del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.