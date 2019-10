Incidente a Roma nord: sbalzato dalla microcar dopo frontale con auto, grave 17enne

Incidente frontale a Roma Nord dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 18:30 di lunedì 28 ottobre in via dei Due Ponti dove una microcar ed un'auto hanno impattato violentemente per cause in via di accertamento.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto all'altezza del civico 17 di via dei Due Ponti. Qui una microcar Aixam condotta dal 17enne ha impattato frontalmente con una Mercedes alla cui guida c'era un uomo di 46 anni. Violento lo scontro, con il minorenne sbalzato fuori dall'abitacolo.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato il 17enne in gravi condizioni al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Lievemente ferito anche il conducente della Mercedes, medicato in ospedale con un codice verde.

Da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Fra le ipotesi, così come riferito da alcuni testimoni, quella di un sorpasso azzardato.