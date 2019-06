Incidente a Centocelle: carambola tra due auto ed un tram

Carambola a Centocelle dove due auto ed un tram sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte fra domenica e lunedì.

A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento una Smart, una Audi A3 ed un tram della linea linea 19. Il sinistro è avvenuto su via dei Castani, altezza via delle Acacie.

A parte lo spavento nessuno è rimasto ferito, ferme temporaneamente le corse dei tram per consentire la rimozione di uno dei veicoli rimasto fermo sulle rotaie del tram.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.