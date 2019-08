Incidente a Centocelle: investito da un'auto, grave 31enne

Incidente stradale a Centocelle. E' accaduto in via dei Castani dove un pedone è stato investito da un'auto per poi essere trasportato in ospedale.

In particolare l'investimento si è registrato intorno alle 14:00 di lunedì 26 agosto in via dei Castani, in prossimità di via dei Faggi. Qui una Smart Fortwo ha colpito un ragazzo di 31 anni.

Allertati i soccorsi il pedone è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Policlinico Casilino in codice rosso. Diventato poi prognosi riservata il 31enne è stato quindi trasferito al Policlinico Umberto I.

Tutta da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.