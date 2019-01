Incidente a La Rustica: si scontra con auto perde la targa e va via, denunciata 45enne

Quando i 'caschi bianchi' le hanno bussato alla porta con la targa del veicolo che aveva perso in seguito ad un incidente stradale ha riferito agli stessi di non essersi accorta di nulla e per questo di non essersi fermata. Nonostante la giustificazione, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno denunciata la donna, una 45enne romana, a piede libero per "omissione di soccorso". L'incidente stradale era avvenuto qualche ora prima nella zona de La Rustica.

In particolare il sinistro stradale si è registrato intorno alle 6:30 di lunedì 28 gennaio in via Dameta, altezza largo Augusto Corelli. Qui la Bmw condotta dalla 45enne, poi denunciata dai vigili urbani, si è scontrata con una Toyota Aygo alla cui guida vi era un uomo italiano di 60 anni. Un piccolo incidente, nel corso del quale però il 60enne ha riportato delle lievi ferite, richiedendo il trasporto all'ospedale Sandro Pertini.

Arrivati sul posto gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno rilevato l'incidente, trovando sul luogo del sinistro la targa della Bmw la cui conducente non si era fermata a prestare i primi soccorsi. Rintracciata la donna, la stessa è stata quindi denunciata.

