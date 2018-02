Strade ghiacciate: incidente sulla Colombo, due feriti. Uno è grave

Incidente oggi 27 febbraio sulla via Cristoforo Colombo. All'alteza di Marconi, all'incrocio con via Oropa, una Fiat 500 si è scontrata con una Lancia Y. Due feriti. Entrambi uomini. I conducenti delle due auto sono stati trasportati all'ospedale Sant'Eugenio, uno di loro è in codice rosso.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Tintoretto per i rilievi scientifici. Secondo le prime ipotesi a causare lo scontro sarebbe stato il ghiaccio sulle strade ma i vigili indagheranno per determinare le esatte cause del sinistro.