Incidente sulla Colombo, tamponamento a catena manda traffico in tilt

Doppio incidente e traffico in tilt sulla via Cristoforo Colombo oggi 30 marzo 2017, sia in direzione Roma che verso Ostia.

Un maxi tamponamento ha visto coinvolto quattro auto al chilometro 16,800 tra via Umberto Giordano e via del Risaro in direzione della Capitale con ripercussioni anche verso il litorale. Il sinistro, che non ha visto la presenza di feriti, ha generato problemi alla viabilità.

Il traffico è paralizzato su via di Acilia, su via Pindaro e via di Malafede. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per dirigere la viabilità e per i rilievi del caso e il carro attrezzi che ha rimosso due auto incidentate, quindi "non marcianti". Difficoltà anche sui percorsi alternativi. Sulla via del Mare il deflusso è rallentato a partire dal Raccordo Anulare, mentre sulla via Pontina si rilevano disagi per un altro incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Sull'ormai noto gruppo Facebook 'C'è vita sulla Colombo' gli utenti postano foto e commenti aggiornandosi a vicenda sulla situazione. "Evitate fortemente la Colombo, classico incidente di incapaci al volante che giocano, messaggiano e navigano al cellulare dopo il discesone della riserva in direzione Roma", avverte Luciano.