Incidente sulla Colombo: scontro tra suv e scooter, un ferito

Incidente oggi 16 aprile sulla via Cristoforo Colombo. E' avvenuto intorno alle 14 circa all'altezza di Mezzocammino, al chilometro 15-200 in direzione Ostia. A scontrarsi, sulla corsia laterale, un suv Kia Sportage ed uno scooter Yamaha T Max. Sul posto la Polizia Locale con il Gruppo Pronto Intervento Traffico ed i sanitari del 118.

Grave il conducente dello scooter trasportato con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove è ricoverato in codice rosso. Le condizioni del ferito, meno gravi del previsto, hanno successivamente modificato il triage in un codice giallo. Ancora da determinare l'esatta dinamica del sinistro con la Polizia Locale al lavoro per i rilievi scientifici. Traffico e code tra l'incrocio con via di Mezzocammino e Acilia.