Incidente su via Cristoforo Colombo, tamponamento a catena: chiusa corsia centrale

Incidente e strada chiusa oggi 11 gennaio sulla via Cristoforo Colombo. L'impatto che ha visto coinvolte tre auto è avvenuto all'altezza del chilometro 14,400 della Colombo, verso il supermercato Elite ed è avvenuto alle 18:30. Coinvolte una Fiat Idea, una Alfa e una terza automobile. Sul posto i sanitari del 118 che hanno medicato sul porto gli automobilisti e due pattuglie del Gpit della Polizia Locale di Roma Capitale.

La corsia centrale della via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia, è stata chiusa per permettere la pulizia della strada. A causare il disagio un ritardo dei mezzi Ama, incaricati di pulire l'asfalto dopo un incidente. I troppi detriti presenti, infatti, hanno obbligato i vigili allo stop al traffico veicolare.