Incidente via Cristoforo Colombo: carambola fra auto e scooter, due feriti

Traffico rallentato su via Cristoforo Colombo a causa di un incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi 28 marzo nella zona di Tor Marancia. La carambola ha coinvolto due vetture (una Audi A4 ed una Fiat Punto), ed uno scooter (modello Sym). Lievemente ferite due persone, trasportate per accertamenti in codice giallo e codice verde dalle ambulanze del 118 all'ospedale Sant'Eugenio.

OLIO SU STRADA - Il sinistro, accaduto all'altezza dell'intersezione con via Elio Rufino, ha comportato dei problemi alla normale circolazione in direzione Centro, con deviazioni in loco sul luogo dell'incidente a causa della perdita di olio in carreggiata dei mezzi coinvolti nell'incidente stradale. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, sul posto per i rilievi gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale.