Incidente in via Cristoforo Colombo: perde controllo dello scooter, un giovane è in coma

Ancora un incidente stradale sulla via Cristoforo Colombo. Alle ore 21:30 di domenica 2 settembre un ragazzo di 29 anni, per cause ancora da appurare, ha perso il controllo del suo Honda SH 125 finendo sull'asfalto.

Sul posto, all'altezza del chilometro 17,500, in zona Malafede, sono intervenute per i rilievi le pattuglie del Gruppo Pronto Intervento Traffico. Il giovane è stato trasportato a Sant'Eugenio in gravissime condizioni: è in coma. Le indagini della Polizia Locale determineranno le cause dell'incidente. Recentemante sulla via Cristoforo Colombo è stata scenario di lavori stradali per rimuovere radici e buche.