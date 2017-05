Incidente sulla Colombo: ciclista ferito dopo incidente con un furgone

Ancora un ciclista ferito sulle strade della Capitale in seguito ad un incidente stradale verificatosi nella mattinata di ieri su via Cristoforo Colombo. A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento una bicicletta ed un furgone, un Fiat Ducato. L'impatto poco prima di mezzogiorno del 19 maggio, all'altezza del chilometro 26+700 di via Colombo, direzione Roma. Il ciclista è stato poi trasportato dall'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Sul posto per i rilievi e la viabilità due pattuglie del Gruppo Gpit della Polizia Locale di Roma Capitale.