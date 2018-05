Incidente sulla Colombo: quattro feriti, uno è grave

Incidente oggi 16 maggio in via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Canale della Lingua. All'altezza di Ostia, alle 11 circa, una Dacia Logan e una Lancia Y si sono scontrare. Sul posto, intervenute per rilievi e viabilità, due pattuglie del X Mare.

Il conducente della Lancia è stato trasportato in prognosi riservata al San Camillo, mentre la conducente della Dacia trasportata in codice giallo al Grassi. Feriti anche due passeggeri dei veicoli, trasportati entrambi in codice giallo al Grassi, uno dei due è stato poi trasferito al bambino Gesù in quanto minore.