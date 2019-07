Via Cristoforo Colombo: si scontra con auto e finisce contro il semaforo. Un ferito grave

Incidente nella notte tra l'11 e il 12 luglio sulla via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia. A scontrarsi, per cause ancora da appurare, una Toyota Auris e una Citroen Picasso. Nell'impatto, avvenuto all'altezza di via Pindaro, un'auto è finita contro un semaforo danneggiandolo.

Sul posto il personale medico, i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il conducente della Citoren, e la Polizia Locale del X Gruppo Mare per i rilievi scientifici e la gestione del traffico.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Camillo in codice rosso. Per permettere i soccorsi e la riparazione del semaforo, via Cristoforo Colombo è rimasta chiusa dalle 23 fino alle 3 del mattino di oggi.