Incidente sulla Colombo: carambola tra tre auto, chiusa la carreggiata centrale

Un'auto contro un albero, una contro lo spartitraffico ed una terza ferma sulla carreggiata di via Cristoforo Colombo. E' l'instantanea visibile a coloro che si sono trovati a transitare nel primo pomeriggio di oggi 1 marzo nella zona di San Paolo, altezza del parco Fao. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento tre vetture. Due i feriti, non gravi secondo i primi accertamenti, affidati alle cure del personale medico del 118 e trasportati in ospedale. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco, per cui non è stato necessario l'intervento.

CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE - In particolare la carambola si è registrata all'altezza dell'incrocio con via Oropa, in direzione Grande Raccordo Anulare. Sul posto per i rilievi cinque pattuglie dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consenture l'intervento dei soccorritori, la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia stradale si è resa necessaria la chiusura della carreggiata centrale in direzione Eur. Inevitabile le ripercussioni alla normale viaibilità.