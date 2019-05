Incidente a Prati: 15enne investita da una moto, è grave

Incidente stradale a Prati. È accaduto intorno alle 8:30 di giovedì 9 maggio quando un motociclista ha investito una giovane di 15 anni.

In particolare il sinistro è avvenuto in via Crescenzio, angolo via Orazio. Ad investire l'adolescente, una cittadina di nazionalità romena, una moto Honda 750 Adv condotta da un uomo di 45 anni. Ferita, la minorenne è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù.

Da accertare la dinamica dell'incidente stradale sulla quale hanno effettuato i rilievi scientifici gli agenti di due pattuglie del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. Fermatosi a prestare i primi soccorsi il motociclista è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga.