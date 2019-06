Incidente su via Cornelia, 20enne investito da un'auto: gravi le sue condizioni

Grave incidente stradale questa mattina, domenica 16 giugno, in zona Montespaccato. Alle 11 un giovane di 20 anni è stato investito da un Renault Clio su via Cornelia, all'altezza del civico 154. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Gravi le condizioni del 20enne, soccorso da un ambulanza. Per lui al momento prognosi riservata al Gemelli.

Sul posto per i rilievi gli agenti del XIII gruppo Aurelio con tre pattuglie. Via Cornelia è rimasta chiusa al traffico per quasi due ore.