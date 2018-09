Incidente in via della Conciliazione: auto investe una comitiva, feriti anche tre bambini

Incidente oggi 19 settembre in via della Conciliazione a Roma con 5 feriti, di cui tre sono bambini. E' accaduto tutto intorno alle 20:30, all'incrocio con via della Traspontina, quando un italiano di 35 anni alla guida di una Renault Clio, a causa della pioggia, ha perso il controllo della sua autovettura ed ha colpito una comitiva di polacchi.

Tre bambini di 4, 6 e 13 anni sono stati portati in codice rosso al Bambin Gesù. Il padre di due di questi al Santo Spirito in codice giallo, la madre di uno al San Camillo in codice rosso. Entrambi di 40 anni.

Non fanno parte di una famiglia, ma sono due famiglie di una comitiva di polacchi. I tre bambini, secondo le prime informazioni, non sono gravi. Così come i due adulti. In ospedale anche il conducente della Clio per accertamenti. Sul posto gli agenti del Gruppo Prati per i rilievi scientifici.