Scontro tra uno scooter ed una betoniera su via Colombo: un ferito grave

Scontro fra una scooter ed un mezzo pesante questa mattina all'Infernetto dove un uomo è rimasto gravemente ferito. L'incidente stradale intorno alle 10:50 su via Cristoforo Colombo, altezza via Ermanno Wolf Ferrari. Ad impattarre per cause ancora in via di acceertamento uno scooter Kymco People ed una betonieria, una Iveco Magirus. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.

Incidente via Cristoforo Colombo

In particolare l'incidente stradale si è verificato sulla corsia centrale della strada che collega Ostia a Roma, in direzione della Capitale. Da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno svolgendo i rilevi scientifici gli agenti del Gpit della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i rallentamenti alla normale circolazione stradale, con traffico intenso e rallentamenti all'altezza del luogo del sinistro.