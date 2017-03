Incidente via Colombo: tamponamento ad Acilia, disagi in direzione della Capitale

Disagi e traffico rallentato sulla via Cristoforo Colombo a causa di un incidente stradale verificatosi nella corsia centrale in direzione della Capitale. Il tamponamento, dove non si registrerebbero feriti gravi, intorno alle 8:30 all'altezza dell'incrocio semaforico con via Ermanno Wolf Ferrari, nella zona di Acilia. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità in direzione Centro. Più scorrevole la situazione sulla corsia laterale, traffico rallentato è segnalato fra via di Casal Palocco e via di Acilia (km 19.750). Sul posto per regolare la viabilità la Polizia Locale di Roma Capitale.