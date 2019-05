Incidente via Colombo: scontro tra tre auto. Quattro feriti, fra loro due bambini

Incidente stradale su via Cristoforo Colombo. È accaduto mercoledì notte all'Ardeatino ed ha visto coinvolte tre auto. Quattro feriti, fra i quali due fratelli, un bimbo di 13 anni e la sorella di 10.

In particolare la carambola si è registrata intorno alle 23:00 del 22 maggio su via Colombo, altezza incrocio via Cesare Federici. Qui, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate tre vetture, una Renault Clio con a bordo la mamma ed i suoi due figli, una Smart ed una Fiat Punto.

Quattro come detto le persone ferite. Fra loro i due bimbi trasportati dalle ambulenze del 118 all'ospedale Bambino Gesù, uno in codice rosso e l'altro con un triage giallo.

Feriti anche due adulti, trasportati dal personale medico all'ospedale San Camillo. Fra loro la mamma dei due bimbi, una 50enne refertata in codice rosso. Codice giallo per l'altro automobilista, un uomo di 74 anni, che si trovava alla guida della Punto.

Da appurare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.