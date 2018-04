Incidente sulla Colombo: "Sono salvo grazie ad un passante, lo cerco per ringraziarlo"

"Sono salvo per miracolo anche grazie a lui che per tutto il tempo mi è stato vicino fino a che l'ambulanza non mi ha trasportato in ospedale. Non so nulla di lui, sono solo cosciente del fatto che per una volta non ho fatto io l'angelo ma un'altra persona". A ricercare il suo primo soccorritore un poliziotto in servizio a Roma, rimasto gravemente ferito lo scorso 16 aprile in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre era in sella al suo scooter su via Cristoforo Colombo, nella zona di Mezzocammino. Ancora in convalescenza, lo scooterista non ha avuto modo di sapere il nome 'dell'angelo' che lo ha soccorso per primo "tenendomi sveglio e dandomi coraggio in un momento particolarmente critico".

Incidente su via Cristoforo Colombo il 16 aprile

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 14 circa dello scorso 16 aprile, al chilometro 15-200 di via Cristoforo Colomobo in direzione Ostia. A scontrarsi, sulla corsia laterale, un suv Kia Sportage ed uno scooter Yamaha T Max. Ferito grave, lo scooterista venne poi trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Medicato all'ospedale il poliziotto non è riuscito a sapere il nome del suo primo soccorritore. "Mi piacerebbe poterlo ringraziare pubblicamente, mi ha aiutato e gli vorrei stringere la mano e dirgli grazie di persona".