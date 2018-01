Collatina: pattuglia dei vigili tamponata durante rilievi, tre feriti. Grave una donna

Incidente stradale sulla via Collatina dove una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale è stata tamponata da un'auto mentre era ferma in attesa di svolgere i rilievi scientifici di un sinistro stradale. Tre i feriti, due agenti della municipale e la donna alla guida della vettura che ha colpito la pattuglia, rimasta gravemente ferita e trasportata in prognosi riservata in ospedale dall'ambulanza del 118.

Incidente vigili urbani via Collatina

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18:00 di ieri 9 gennaio all'altezza del civico 726 della via Collatina, tra Nuova Ponte di Nona e via di Salone, periferia est della Capitale. Qui una pattuglia del VI Gruppo Torri è stata centrata da una Peugeot 208 condotta da una donna mentre era ferma in attesa della rilevazione di un precedentre incidente stradale. Feriti in codice giallo i due agenti, trasporati dalle ambulanze al Policlinico Tor Vergata, ben più grave la automobilista che ha tamponato la pattuglia, che si trova in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni.

Pattuglia dei vigili tamponata da un'auto

L'episodio, che ricade a pochi giorni dalla ricorrenza della morte dell'agente Nicoló Saverino, deceduto per essere stato investito in servizio, scatena le polemiche del sindacato UGL, che denuncia la mancanza di tutele assicurative e previdenziali della categoria ed annuncia di far causa alla funzione pubblica, per la mancata equiparazione alle altre forze di polizia. "Ancora due colleghi feriti in ospedale per motivi di servizio, scoperti dalle necessarie tutele assicurative e previdenziali e persino dalla causa di servizio, abolita ignobilmente dal Governo Monti, per le Polizie Locali d'Italia", tuona in una nota Marco Milani, Coordinatore Romano della UGL Polizia Locale.

"Figli di un Dio minore"

"Questi agenti, unici a non godere delle garanzie riservate a tutti gli altri appartenenti alle forze dell'ordine, pur svolgendo innegabili funzioni di Polizia, sembrano essere figli di un Dio minore. Per questi motivi - proseguono dall'Ugl - forte anche dei recenti pronunciamenti di Bruxelles, la UGL PL chiamerà in giudizio la Funzione Pubblica, a rispondere della mancanza di un adeguata contrattazione separata, mentre il giorno 19 Gennaio, nella basilica di Santa Maria degli angeli a Roma, alla vigilia di San Sebastiano patroni del Corpo, celebreremo una messa per commemorare uno ad uno i 50 caduti in servizio, affinchè i loro tributi di sangue, versato nel servire la collettività, non siano caduti nel dimenticatoio".