Incidente via Collatina: scontro frontale tra una Fiesta ed una 500 Enjoy, due feriti

Incidente frontale sulla via Collatina dove due persone sono rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21:00 di domenica 30 settembre all'altezza dell'incrocio con via dell'Acqua Vergine, fra le zone di Salone e Nuova Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento una Ford Fiesta ed una Fiat 500 Enjoy.

Incidente sulla via Collatina

Feriti entrambi i conducenti delle vetture, trasportati dalle ambulanze del 118 al Policlinico Tor Vergata. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.