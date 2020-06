Incidente via Collatina: perde controllo e si ribalta con il furgone, ferito 26enne

Incidente stradale sulla via Collatina dove il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo terminando la propria marcia ribaltato. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15:00 di lunedì 29 giugno nella zona di Salone, periferia est della Capitale.

L'incidente ha visto coinvolto un furgone da lavoro, un Fiat Ducato. Rimasto ferito, il 26enne alla guida del furgone è stato affidato alle cure del personale dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in Codice 2 al Policlinico Tor Vergata.

Sul posto per accertare l'accaduto e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di via Collatina dove è avvenuto l'incidente all'altezza di via dell'Acqua Vergine, in direzione fuori Roma.

Secondo i primi accertamenti non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.