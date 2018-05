Incidente in via Cipro: Mini Cooper ribaltata dopo scontro con una Smart

Carambola in via Cipro dove un'auto ha terminato la propria corsa ribaltata dopo essersi scontrata con una Smart. E' accaduto intorno alle 16:30 di oggi 23 maggio in direzione piazzale degli Eroi. Dopo aver impattato con una Mini Cooper condotta da una donna di 54 anni, la City Car ha proseguito la sua corsa terminando contro tre scooter in sosta che sono a loro volta sono finiti contro un cassonetto dell'Ama. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Auto ribaltata in via Cipro

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e il soccorso ai feriti si sono registrati dei rallentamenti al traffico in prossimità dell'incrocio fra via Cipro e via Marcantonio Bragadin.