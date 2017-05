Incidente ad Anzio, auto si scontrano e una abbatte palo della luce: tre feriti

Brutto incidente avvenuto ieri 30 aprile in via delle Cinque Miglia ad Anzio. A scontrarsi una Fiat, che percorreva la strada in direzione via Nettunense con a bordo oltre al conducente la moglie, e una la Mercedes c200. Dopo lo scontro la seconda vettura, nella carambola, ha buttato giù un palo della luce ed una cassetta Enel.

Ad avere la peggio la donna, seduta sul sedile passeggero della Fiat. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per estrarre i feriti dalle lamiere in cui erano rimasti imprigionati. I due conducenti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Riuniti di Anzio. La donna, invece, è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

I tre, gravi, non sono in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso e per accertare l'esatta dinamica dello scontro, la Polizia locale di Anzio e i Carabinieri.