Incidente a Monti: cade dalla bici e sbatte la testa in terra, grave 63enne

Ha sbattuto violentemente la testa in terra dopo essere caduto dalla bici. E' ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I un ciclista di 63 anni che stamattina, intorno alle 10:00, ha avuto un grave incidente in via Cavour, all'altezza del civico 231, in direzione Fori Imperiali.

Ciclista caduto in via Cavour

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni agli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale intervenuti nel Rione Monti, il ciclista sembra aver fatto tutto da solo, cadendo dopo aver perso il controllo della due ruote senza il coinvolgimento di altri mezzi. Da accertare con esattezza cosa abbia determinato la caduta del 63enne che ha poi sbattutto violentemente la testa.