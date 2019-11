Perde il controllo del furgone e finisce nel negozio di abbigliamento

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Pietralata. Un furgone è infatti finito contro la vetrina di un negozio di abbigliamento in via Cave di Pietralata. I fatti alle 17.30 con la via in quel momento piena di gente, per quella che si può a tutti gli effetti definire una tragedia sfiorata.

Dopo aver perso il controllo, il furgone ha superato il marciapiede, terminando la propria corsa contro la vetrina del negozio, tra gli sguardi increduli dei proprietari e dei residenti in quel momento presenti in zona. Pochi metri prima un bar, in quel momento pieno di clienti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e vigili urbani. Nessuno per fortuna è rimasto ferito ed ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.