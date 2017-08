Paura in via Catanzaro: Van Ncc contro due auto, sfiorati i tavolini di un locale

Una tragedia sfiorata. E' la definizione più azzeccata di quanto accaduto questo pomeriggio in via Catanzaro 22, nei pressi del noto bar Mizzica!. Un Van Ncc sul marciapiede, con due auto colpite; alcune sedie a terra: è questa la scena che si è presentata di fronte agli agenti del II gruppo Sapienza della Polizia Locale intervenuti.

Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze raccolte sembrerebbe che il Van Ncc, che procedeva in direzione via Catania, nel tentativo di evitare un'auto in retromarcia, abbia sbandato andando a finire contro due auto in sosta, una Toyota Yaris e una Alfa Romeo Giulia. Quest'ultima, insieme al Van, è finita scaraventata contro il marciapiede dove ha a sua volta colpito alcune sedie del locale. Per fortuna, in quel momento, nessuno le occupava.

Incredibilmente, e per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto i vigili del II gruppo Sapienza.