Incidente all'Infernetto: scontro tra auto e moto, un ferito soccorso in eliambulanza

Incidente alle 12 di oggi 10 settembre all'Infernetto. A scontrarsi, per cause ancora da appurare, un'auto e una moto Bmw. L'impatto in via Vincenzo Errante, all'altezza dell'incrocio con viale di Castel Porziano. Sul posto i sanitari del 118 con un'automedica, la Polizia Locale con il X Gruppo Mare e l'eliambulanza.

I vigili di Ostia, per permettere i soccorsi e i rilievi scientifici, hanno chiuso temporaneamente al traffico via Errante. Il ferito, a bordo della moto, è stato elitrasportato all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso in gravi condizioni. Medicato anche il conducente dell'auto che si è fermato sul posto per i primi soccorsi.