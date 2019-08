Incidente su via di Castel Fusano: scontro auto moto, morto un 40enne

Tragedia della strada a Ostia Antica. Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17.30, su via di Castel Fusano, all'altezza del civico 27, si sono scontrate un'auto, una Peugeot 108, e una moto. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, sbalzato nell'impatto. Gravi le ferite: sul posto i soccoritori del 118 che hanno trasportato l'uomo al Grassi di Ostia dove però ne è stato constatato il decesso.

Illesa, ma sotto choc, la 21enne alla guida delal vettura. Via di Castel Fusano è al momento chiusa per i rilievi da via Carlo Maviglia a via Agostino Chigi. Al lavoro, per ricostruire la dinamica dell'incidente e per garantire la viabilità della zona, otto pattuglie del X Mare della polizia locale di Roma Capitale.