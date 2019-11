Perde controllo dell'auto e finisce contro il guardrail: ferita una donna

Se l'è vista brutta una donna al volante di una Dacia Sandero che, per cause da accertare, è finita contro il guardrail. L'incidente autonomo è avvenuto in via della Cecchignola, all'intersezione con via di Castel di Leva nella mattinata di domenica 3 novembre.

Sul posto il gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Lo donna è stata portata all'ospedale Sant'Eugenio in codice giallo. Non è grave.