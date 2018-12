Incidente su via Cassia, scontro tra due auto: morto un uomo di 45 anni, ferita una 24enne

Grave incidente stradale questa mattina all'alba. Un uomo di 45 anni ha perso la vita alla guida di una Fiat Punto. Fatale è stato l'impatto, frontale e laterale, con un altro veicolo, una Smart, guidato da una ragazza di 24 anni.

La giovane è rimasta gravemente ferita e trasportata al San Filippo Neri in codice rosso. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i soccorsi l'ambulanza del 118 e i vigili urbani del gruppo Cassia per i necessari rilievi stradali. Il tratto di carreggiata interessato è rimasto chiuso il tempo necessario per effettuare la pulizia dai residui dei mezzi.