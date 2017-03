Incidente sulla Cassia, 14enne muore dopo 8 giorni in ospedale. Denunciata una giovane

Non ce l'ha fatta il giovane di 14 anni rimasto gravemente ferito in seguito ad un violento incidente stradale verificatosi sulla via Cassia Antica, nella zona di Campagnano di Roma, Comune della provincia romana. Nonostante il trasporto d'urgenza con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di oggi 23 marzo nel letto del nosocomio di viale della Pineta Sacchetti dove si trovava ricoverato in condizioni disperate da otto giorni.

DENUNCIA PER OMICIDIO STRADALE - Ad impattare con la Volkswagen Golf dove viaggiavano il 14enne Filippo C. e suo padre, (residenti a Sutri, in provincia di Viterbo), una Lancia Ypsilon condotta da una ragazza di 22 anni. Ferita anche lei, così come il papà del minorenne, la giovane, risultata negativa sia ai test tossicologici che all'alcol test, è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Campagnano, intervenuti per i rilievi del sinistro, per "omicidio stradale".

FRONTALE SULLA CASSIA - La tragedia si è consumata poco dopo le 16:30 di mercoledì 15 marzo sulla via Cassia, nella zona di Campagnano di Roma, dove la Ypsilon condotta dalla 22enne ha sbandato mentre percorreva la strada in direzione Viterbo, invadendo la corsia opposta sulla quale viaggiava la Golf con dentro padre e figlio. Dopo otto giorni di agonia oggi il 14enne è purtroppo deceduto.

Ad amici e familiari della giovane vittima le condoglianze della redazione di RomaToday.