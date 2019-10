Incidente via Cassia: bus contro un albero, ambulanze sul posto. Quattordici feriti

Incidente stradale sulla via Cassia dove un autobus Atac della linea 301 ha impattato frontalmente contro un albero. E' accaduto poco dopo le 9:00 di mercoledì 16 ottobre nella zona di Tomba di Nerone, a Roma nord. Diversi i passeggeri rimasti feriti, 14 secondo le prime stime. Dodici le ambulanze inviate da Ares 118 sul luogo del sinistro.

Subito arrivati sul posto gli agenti della Polizia Locale hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare alcuni passeggeri rimasti incastrati fra le lamiere ed hanno messo in sicurezza il mezzo di trasporto pubblico.

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del civico 481 della via Cassia sulla linea bus che collega piazza Augusto Imperatore alla zona di Grottarossa. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi accertamenti non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere la strada fra via San Godenzio e via Oriolo Romano.

Dei feriti due sono stati trasportati in codice giallo ed altrettanti in codice rosso per dinamica d'impatto al Policlinico Universitario Agostini Gemelli. Due in codice rosso ed uno in codice giallo all'ospedale Villa San Pietro. Un codice giallo ed uno rosso per dinamica all'ospedale Sant'Andrea, un passeggero in codice giallo all'ospedale Santo Spirito ed un altro con lo stesso Triage al Policlinico Umberto I. Infine due feriti sono stati accompagnati in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie i passeggeri entrati in pronto soccorso in codice rosso sono quelli che si trovavano sulla parte anteriore del bus. Non sarebbero in pericolo di vita ed al momento non hanno compromissione dei parametri vitali.

Come scrive in una nota l'Azienda dei Trasporti romana: "Atac ha subito attivato un'indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone. L'azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti".