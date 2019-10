Incidente sulla via Cassia: si scontrano auto e scooter, ferito 38enne

Incidente stradale alla Giustiniana. Due i veicoli venuti a contatto, uno scooter ed un'auto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in ospedale in codice rosso. Il sinistro intorno alle 11:30 di mercoledì 30 ottobre.

Nel dettaglio i due veicoli, uno scooter Honda Sh 150 ed una Peugeot 307, si sono scontrati all'altezza del civico 1280 della via Cassia per cause ancora in via di accertamento mentre viaggiavano nei due diversi sensi di marcia. Ferito in terra lo scooterista, un 38enne, è stato quindi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea. Illeso l'automobilista, un uomo di 80 anni.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.