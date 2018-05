Incidente sulla via Cassia: scooterista ferito dopo scontro con auto

Incidente con feriti sulla via Cassia dove uno scooterista è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118. Il sinistro stradale si è registrato intorno alle 9:30 di oggi 28 maggio all'altezza del civico 1541 della SR2, nel tratto compreso tra la zona de La Storta e La Giustiniana. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento una Opel Meriva ed un Yamaha T Max. Ad avere la peggio il conducente dello 'scooterone', affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.