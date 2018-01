Incidente su via Cassia: scontro auto moto, due feriti. Uno è grave

Incidente mercoledì 10 gennaio in via Cassia 1056, all'altezza dell'incrocio con via Volusia. Intorno alle 17:45 circa una Smart, per cause ancora da appurare, si è scontrata con una moto Bmw 1100 R. Nell'impatto l'uomo alla guida del ciclomotore è sbalzato finendo sull'asfalto. Gravi le sue condizioni.

Sul posto il 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Pietro in codice rosso. Ferita anche la donna alla guida della Smart, lei in codice giallo.