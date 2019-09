Incidente via Casilina: si scontrano volante della polizia ed autoambulanza, quattro feriti

Quattro feriti lievi. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 18:30 di mercoledì 18 settembre sulla via Casilina, altezza incrocio viale Palmiro Togliatti. A scontrarsi una Volante della Polizia di Stato ed una autoambulanza.

Tutta da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Quattro i feriti come detto, i due agenti che si trovavano su una Seat Leon della Caserma di via Guido Reni e due membri dell'equipaggio dell'ambulanza, in quel momento libera dal servizio.

I quattro feriti sono stati affidati ad altre ambulanze del 118 e trasportati due in codice giallo al Policlinico Tor Vergata, un altro, sempre con lo stesso Triage, all'ospedale San Giovanni Addolorata ed una quarta persona, in codice verde all'ospedale Vannini.