Incidente sulla via Casilina: si scontrano auto e moto, un ferito

Incidente stradale al Pigneto. E' accaduto intorno alle 7:30 di martedì 8 ottobre sulla via Casilina, direzione Porta Maggiore. Ad impattare un'auto ed una moto, ad avere la peggio il centauro costretto alle cure dell'ospedale.

In particolare il sinistro ha visto coinvolte una Volkswagen Passat ed una moto Yamaha. I due mezzi sono venuti a contatto per cause in via di accertamento all'altezza di via Giovanni de Agostini. Ferito il motociclista, un uomo di 62 anni, lo stesso è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Inevitbili i risentimenti alla normale circolazione, con traffico rallentato dall'altezza dell'intersezione fra la via Casilina e via di Villa Serventi. Sul posto per regolare la viabilità ed eseguire i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.