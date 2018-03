Incidente via Casilina: scontro tra auto, famiglia con figlia di 6 anni finisce in ospedale

Padre, madre e figlia di 6 anni in ospedale. E' il risultato di un incidente stradale avvenuto intorno alle 23:30 di ieri 19 marzo sulla via Casilina, zona Centocelle-Villa De Sanctis. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento due vetture, una Opel Corsa ed una Alfa Romeo 75. Lo scontro, violento, all'altezza dell'incrocio fra la strada consolare e via di Centocelle.

Incidente via Casilina 19 marzo 2018

Allertati i soccorritori sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno provveduto ad estrarre la famiglia rimasta incastrata fra le lamiere della Opel Corsa. All'interno della stessa una donna italiana di 25 anni, seduta al lato passeggero, un 27enne, sempre italiano, e la figlia, di 6 anni. Padre, madre e bimba sono quindi stati affidati alle cure del personale del 118. L'uomo è stato portato all'ospedale Vannini, metre la 25enne e la figlia sono state accompagnate al Policlinico Umberto I, tutti in codice giallo. Illeso il conducente dell'Alfa 75.

Chiusa la via Casilina

Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiuso momentaneamente l'incrocio dove è avvenuto il sinistro, lo stesso è stato riaperto una volta terminati gli accertamenti da parte dei 'caschi bianchi'. Risultata sprovvista di assicurazione l'Alfa Romeo 75 è stata poi sequestrata dai vigili urbani.