Incidente su via Casilina, frontale sul cavalcavia a Grotte Celoni: tre feriti

Incidente frontale ieri sera sul cavalcavia di via Casilina, nel tratto tra le stazioni metro di Torre Gaia e Grotte Celoni. A scontrarsi, una Peugeot 206 e Fiat 500. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, due donne e un uomo.

Il più grave è proprio quest'ultimo, trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Codice verde e codice giallo per le due donne: la prima è stata curata al Policlinico Casilino, la seconda all'ospedale San Sebastiano di Frascati. Per soccorere i feriti è stato necessario l'intervento di due ambulanze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale. Per permettere i soccorsi ed effettuare tutti i rilievi del caso, il cavalcavia è rimasto temporaneamente chiuso.